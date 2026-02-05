Capro zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Capro hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 68,77 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -205,000 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Capro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 229,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,56 Milliarden KRW im Vergleich zu 1,39 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 237,600 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 287,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 24,64 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 248,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at