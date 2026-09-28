CapsoVision Wins FDA Clearance For AI Highlights Tool

(RTTNews) - Monday, CapsoVision, Inc. (CV) announced that the U.S. Food and Drug Administration has granted clearance for AI Highlights, its AI-assisted reading tool for the CapsoCam Plus system, designed to support capsule endoscopy review without the need for a separate AI platform.

It helps physicians recognize and mark images containing suspected abnormal lesions, which are highlighted and prioritized for physician review.

The company stated that the clearance represents a significant milestone in the continued evolution of the CapsoVision platform and its commitment to bringing integrated, AI-assisted technologies to physicians in the United States.

CV was trading at $6.53, down 1.88 percent on the Nasdaq.