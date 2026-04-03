Capstone Companies präsentierte Quartalsergebnisse

Capstone Companies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Capstone Companies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Capstone Companies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at