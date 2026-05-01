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01.05.2026 06:31:29
Capstone Copper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Capstone Copper lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Capstone Copper -0,010 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 895,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 765,2 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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