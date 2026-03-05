Capstone Copper präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Capstone Copper äußerte sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Capstone Copper ein EPS von 0,080 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 955,1 Millionen CAD gegenüber 624,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,570 CAD gegenüber 0,150 CAD je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,30 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Capstone Copper einen Umsatz von 2,19 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at