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18.11.2026 06:31:28
Capstone Green Energy legte Quartalsergebnis vor
Capstone Green Energy gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Capstone Green Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,03 Prozent auf 22,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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