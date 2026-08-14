Capstone Green Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Capstone Green Energy hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Capstone Green Energy ein EPS von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Capstone Green Energy im vergangenen Quartal 24,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Capstone Green Energy 27,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at