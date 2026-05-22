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22.05.2026 06:31:29
Capstone Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Capstone Therapeutics hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,470 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Capstone Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 12,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 60,0 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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