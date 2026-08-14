Capstone Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Capstone Therapeutics präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Capstone Therapeutics ein EPS von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at