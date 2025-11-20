Capstone Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Capstone Therapeutics hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Capstone Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 13,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at