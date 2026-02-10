Captain Pipes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Captain Pipes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 INR, nach 0,070 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 201,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 206,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at