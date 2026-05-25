25.05.2026 06:31:29

Captain Pipes: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Captain Pipes gab am 23.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 193,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,1 Millionen INR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,450 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 777,31 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Captain Pipes 757,04 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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