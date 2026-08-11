Captain Pipes stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Captain Pipes hat am 08.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 236,8 Millionen INR gegenüber 209,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at