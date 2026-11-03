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03.11.2026 06:31:28
Captain Pipes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Captain Pipes hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Captain Pipes in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,2 Millionen INR im Vergleich zu 172,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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