10.02.2026 06:31:29
Captain Polyplast: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Captain Polyplast hat am 07.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Captain Polyplast hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Captain Polyplast mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 902,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 39,98 Prozent gesteigert.
