25.05.2026 06:31:29

Captain Polyplast: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Captain Polyplast präsentierte in der am 23.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,64 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Captain Polyplast 0,920 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Captain Polyplast im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 80,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Captain Polyplast 784,5 Millionen INR umsetzen können.

Captain Polyplast hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,65 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,00 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,17 Milliarden INR – ein Plus von 45,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Captain Polyplast 2,86 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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