Captain Polyplast präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Captain Polyplast ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Captain Polyplast die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 INR. Im Vorjahresviertel hatte Captain Polyplast 0,710 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,88 Prozent auf 1,06 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 797,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at