Captain Polyplast verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Captain Polyplast präsentierte in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,730 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,38 Prozent auf 811,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 697,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at