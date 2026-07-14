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14.07.2026 12:13:00

CAPTCHAs reichen nicht mehr: Cloudflare stellt neue Bot-Erkennung vor

Cloudflare führt Precursor ein, ein neues System zur Bot-Erkennung. Es analysiert das Nutzerverhalten über die gesamte Websitzung hinweg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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