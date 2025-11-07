Captii stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Captii hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,55 Prozent auf 3,7 Millionen SGD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,8 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at