Captii stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Captii hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,3 Millionen SGD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,1 Millionen SGD.

Redaktion finanzen.at