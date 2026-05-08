Captii stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Captii hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,8 Millionen SGD – ein Plus von 34,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Captii 3,6 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at