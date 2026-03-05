Captor Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Captor Capital hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Captor Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at