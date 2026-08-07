Captor Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Captor Capital hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,54 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,660 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,830 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 2,21 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at