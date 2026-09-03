Captor Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Captor Capital hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Captor Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at