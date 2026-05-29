Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,05 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,950 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 87,36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at