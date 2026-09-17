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17.09.2026 06:31:29
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer hat am 15.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,81 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,770 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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