Lumen Technologies Aktie

Lumen Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 18:00:48

CapWealth Loads Up on Lumen Technologies (LUMN) By Purchasing 704,970 Shares

On February 2, 2026, CapWealth Advisors, LLC disclosed a buy of Lumen Technologies (NYSE:LUMN) shares worth an estimated $9.92 million, based on quarterly average pricing, in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing.Lumen Technologies delivers integrated communications and fiber infrastructure services to business and residential customers worldwide.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 2, 2026, CapWealth Advisors, LLC bought 704,970 additional shares of Lumen Technologies. The quarter-end value of the Lumen position increased by $14.54 million, reflecting both the share addition and market price movement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lumen Technologies Inc Registered Shs

mehr Nachrichten