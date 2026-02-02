Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
|
02.02.2026 18:00:48
CapWealth Loads Up on Lumen Technologies (LUMN) By Purchasing 704,970 Shares
On February 2, 2026, CapWealth Advisors, LLC disclosed a buy of Lumen Technologies (NYSE:LUMN) shares worth an estimated $9.92 million, based on quarterly average pricing, in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing.Lumen Technologies delivers integrated communications and fiber infrastructure services to business and residential customers worldwide.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 2, 2026, CapWealth Advisors, LLC bought 704,970 additional shares of Lumen Technologies. The quarter-end value of the Lumen position increased by $14.54 million, reflecting both the share addition and market price movement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
