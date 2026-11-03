Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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03.11.2026 14:34:10
Car finance: Barclays becomes first big lender to offer payouts for mis-selling of loans
Bank to make ‘early settlement’ offers before outcome of legal battle, with those who accept likely to get money before Christmas
Barclays will this month start offering compensation to tens of thousands of people who claim they were mis-sold car loans, with some of those who accept likely to see the money land in their account before Christmas.
Amid an ongoing legal battle over an industry-wide compensation scheme for victims of the UK’s car finance scandal, Barclays has become the first big UK lender to break cover and begin offering payouts to some customers who have complained.Continue reading...
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Nachrichten zu Barclays plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
02.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Barclays PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.1666 ADRs
|37 500,00
|1,68%
|Barclays plc
|5,13
|2,07%
|Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|22,40
|-0,93%