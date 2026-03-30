CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
30.03.2026 18:23:38
Car finance victims to get an average £830 payout but fewer loans eligible
City regulator reduces number of loan agreements in line for compensation from 14m to 12mBusiness live – latest updatesThe City regulator has tightened the rules of a mass compensation scheme over the car finance sandal, with fewer than expected victims set to receive £830 on average.The Financial Conduct Authority (FCA) released the final details of its planned redress programme, saying it had narrowed the number of loan agreements eligible for payouts from 14m to 12.1m contracts. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!