CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
06.01.2026 04:26:38
Car giant Hyundai to use human-like robots in factories
The firm plans to deploy the technology at the same plant that was involved in a huge immigration raid in 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!