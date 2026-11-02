Car Mate Mfg: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Car Mate Mfg hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,88 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -23,050 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,44 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at