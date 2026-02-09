Car Mate Mfg informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Car Mate Mfg lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Car Mate Mfg hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 68,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 45,32 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at