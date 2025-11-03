Car Mate Mfg: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Car Mate Mfg hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 23,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Car Mate Mfg 3,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,77 Milliarden JPY umgesetzt worden.

