Car Mate Mfg stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Car Mate Mfg stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Car Mate Mfg ein Ergebnis je Aktie von -12,940 JPY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,35 Prozent auf 2,94 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at