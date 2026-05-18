Car Mate Mfg: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Car Mate Mfg äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 6,90 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -95,110 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Car Mate Mfg im vergangenen Quartal 3,20 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Car Mate Mfg 3,43 Milliarden JPY umsetzen können.

Car Mate Mfg hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 39,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -47,080 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Car Mate Mfg im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,56 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 15,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at