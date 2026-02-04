CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
04.02.2026 16:03:00
Car sales sputtered during an icy January. Weather wasn’t the only problem for auto dealers and the U.S. economy.
Sales of new cars and trucks — a barometer for the economy — sank in January to the lowest level in three years after a major winter storm. Yet it could be a tough year for automakers even after the weather gets warmer.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Analysen zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
