Carabao Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Carabao Group gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 THB je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 5,83 Milliarden THB gegenüber 5,58 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at