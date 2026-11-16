Carabao Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Carabao Group hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 180,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at