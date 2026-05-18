Carabao Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Carabao Group hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,61 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carabao Group 0,760 THB je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,32 Milliarden THB – eine Minderung von 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,33 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at