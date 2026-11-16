Carabao Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Carabao Group hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Carabao Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 6,01 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,50 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at