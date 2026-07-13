Carasent (publ) Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Carasent (publ) Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Carasent (publ) Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 97,7 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 82,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at