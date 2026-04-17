Carasent (publ) Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Carasent (publ) Registered gab am 14.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carasent (publ) Registered -0,040 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90,4 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at