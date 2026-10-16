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16.10.2026 06:31:29
Carasent (publ) Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Carasent (publ) Registered lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Carasent (publ) Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 SEK je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carasent (publ) Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108,2 Millionen SEK im Vergleich zu 82,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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