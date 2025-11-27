Carasso Motors: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Carasso Motors hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,85 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,830 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,15 Milliarden ILS gegenüber 1,76 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at