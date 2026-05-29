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29.05.2026 06:31:29
Carasso Motors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Carasso Motors hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 1,14 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,20 ILS je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Carasso Motors mit einem Umsatz von insgesamt 2,61 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 35,08 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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