Carasso Motors verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carasso Motors hat am 17.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,680 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,92 Prozent auf 2,20 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at