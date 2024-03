CARBIOS Active, die enzymatische Lösung für bis zu 100% kompostierbares PLA, wurde in das U.S. FDA-Verzeichnis zulässiger Substanzen für den Kontakt mit Lebensmitteln (Inventory of Food Contact Substa

CARBIOS Active, die enzymatische Lösung für bis zu 100% kompostierbares PLA, wurde in das U.S. FDA-Verzeichnis zulässiger Substanzen für den Kontakt mit Lebensmitteln (Inventory of Food Contact Substances) aufgenommen

PLA1-Verpackungen, die aus CARBIOS Active bestehen, sind sogar bei Umgebungstemperaturen bis zu 100% kompostierbar und erlauben es Lebensmittel- und Getränkeherstellern, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen





Clermont-Ferrand, Frankreich, 05. März 2024 (06:45 Uhr MEZ) CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, gab heute bekannt, dass CARBIOS Active, die enzymatische Lösung für den biologischen Abbau von PLA des Unternehmens, seit dem 29. Februar 2024 mit der zugeordneten Food Contact Notification (FCN) 2325 in das U.S. FDA-Verzeichnis zulässiger Substanzen für den Kontakt mit Lebensmitteln (Food Contact Substances - FCS) aufgenommen wurde. Durch das Erreichen dieses Meilensteins kann CARBIOS Active zur Herstellung von Materialen für den U.S.-amerikanischen Markt verwendet werden, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, einschließlich starrer und flexibler Verpackungen und anderer Anwendungen.

CARBIOS Active kann direkt in die Prozesse der Kunststoffverarbeitung integriert werden und ermöglicht die Herstellung einer neuen Art von PLA (Polymilchsäure), die sogar bei Umgebungstemperaturen bis zu 100 % kompostierbar ist, ohne toxische Rückstände oder Mikroplastik zu hinterlassen. PLA-Kunststoff, der diese einzigartige enzymatische Lösung enthält, ist für die industrielle und private Kompostierung zertifiziert. CARBIOS Active wurde kürzlich von Nordamerikas führender Autorität für kompostierbare Produkte und Verpackungen, dem Biodegradable Products Institute (BPI), zertifiziert. Die Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln und die BPI-Zertifizierung bezeugen die Qualität von CARBIOS Active und bieten Markeninhabern und industriellen Kompostierern eine zuverlässige Lösung für die Entwicklung und Vermarktung vollständig biologisch abbaubarer Verpackungen, die mit ihren Vorgaben hin zu einer Kreislaufwirtschaft vereinbar sind.

Emmanuel Ladent, CEO von CARBIOS: "Für CARBIOS hat die Produktsicherheit oberste Priorität und wir betrachten die U.S. FDA FCN-Zertifizierung als Goldstandard. Die USA sind ein Schlüsselmarkt für die Technologie von Carbios zum biologischen Abbau von Kunststoffprodukten, und wir gehen davon aus, dass die FCN-Zulassung im Jahr 2024 zu einer erheblichen zusätzlichen Nachfrage in Nordamerika führen wird. Wir gratulieren den Teams unserer Abteilung für biologischen Abbau und danken ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz."

Stuart MacDonald, Senior Advisor der Abteilung Biodegradation, Nordamerika von CARBIOS: "Bei der strategischen Suche nach kommerziellen Partnerschaften für seine Lösungen zum biologischen Abbau von Plastik, legt Carbios einen besonderen Fokus auf den US-Markt. Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für umweltfreundliche Produkte, und die gleichzeitig restriktiveren Vorgaben für die Umweltverträglichkeit von Erzeugnissen, setzen Marken und die Verpackungsindustrie zunehmend unter Druck, nachhaltigere Produkte auf den Markt zu bringen. CARBIOS Active ist die Antwort auf ihr Bedürfnis nach verbesserter Kreislauffähigkeit."

Über Carbios

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en

LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

Informationen zu Carbios Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker : Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios wurde im Jahr 2011 von Truffle Capital gegründet. Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von CARBIOS-Aktien in einem beliebigen Land dar.

1 Polymilchsäure

