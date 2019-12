Carbios erhält von der ADEME 1,4 Mio. € nach erfolgreichem ersten Meilenstein des CE-PET-Forschungsprojekts

Das Modell für wirtschaftliche Entwicklung von Carbios basiert auf der Industrialisierung und Vermarktung seiner Produkte bzw. Enzyme, Technologien und biologischen Prozesse durch direkte Lizenzvergabe oder Joint Ventures mit großen Industrieunternehmen oder Branchen, für die die Innovationen des Unternehmens von Interesse sind. So hat Carbios im September 2016 das Joint Venture Carbiolice in Partnerschaft mit Limagrain Ingredients und dem von Bpifrance verwalteten SPI-Fonds gegründet. Dieses Unternehmen, an dem Carbios mehrheitlich beteiligt ist, wird die erste von Carbios lizenzierte Technologie für die Produktion von Enzymgranulaten nutzen, die zur Herstellung von biologisch abbaubaren und biobasierten Kunststoffen gebraucht werden.

Jean-Claude Lumaret, CEO von Carbios, kommentierte : " Dieser Meilenstein untermauert die Relevanz und Wirksamkeit unseres kooperativen Ansatzes mit dem Nationalen Institut für angewandte Wissenschaften in Toulouse (INSA) und Toulouse White Biotechnology (TWB)/dem Labor des Biotechnologie-Instituts in Toulouse. Uns ist sehr daran gelegen, diese Entwicklungen in unsere zukünftige Demonstrationsanlage einfließen zu lassen und diese Innovation in der Branche umzusetzen."

Das Projekt CE-PET unter der Leitung von Carbios verfolgt das Ziel, die Anlaufphase des industriellen und kommerziellen Projekts des Unternehmens im Bereich Bio-Recycling von Kunststoffabfällen und PET-Fasern zu beschleunigen. Zu diesem Zweck arbeiten Carbios und sein wissenschaftlicher Partner TWB an der Entwicklung neuer Enzyme, deren Aktivität, Thermostabilität und Adsorption an das Polymer verbessert werden sollen, um eine optimale Produktivität der Depolymerisationsstufe zu gewährleisten und den Prozess des enzymatischen Recyclings vollständig auf PET-Polyesterfasern auszurichten. Im Rahmen dieses Projekts setzt Carbios den Fokus in der Pilotphase zudem auf die Optimierung der Vorbehandlungsphasen von Abfällen (Kunststoffe und Textilien), die Depolymerisation und die Monomerreinigung. Mit der Produktion der ersten PET-Flaschen aus der enzymatischen Recyclingtechnologie von Carbios stellt dieser erste Schritt zudem die Zirkularität des Prozesses unter Beweis 3 .

Aktien in diesem Artikel Carbios SA Kaufen Verkaufen 8,46 1,68%

