CARBIOS und die ZHINK Gruppe nehmen erste offizielle Gespräche über eine langfristige Partnerschaft zum Aufbau von PET-Biorecycling-Industriekapazitäten in China und eine Lizenzvereinbarung über 50.00

Die Partnerschaft würde der ZHINK Gruppe erhöhte PET-Recycling-Kapazitäten und eine mittels des Angebots enzymatisch recycelten PETs nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen, die den Führungsambitionen des Unternehmens gerecht werden.

Die Vereinbarung bestätigt den großen Anklang, den die CARBIOS-Biorecycling-Technologie in China, dem weltweit führenden PET-Produzenten, erhält.

Die künftige Anlage mit Sitz in China soll über eine Kapazität von mindestens 50.000 Tonnen depolymerisierten PET-Abfällen pro Jahr verfügen, die noch erweitert werden kann, um regionale und globale Verpackungs- und Textilmärkte zu bedienen.

Clermont-Ferrand (Frankreich) und Hangzhou (China), Donnerstag, 27. Juni (6:45 Uhr MESZ). CARBIOS , (Euronext Growth Paris : ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, und die ZHINK Gruppe, eines der 500 größten Privatunternehmen Chinas, das sich auf die zwei globalen Industriezweige PET und Textilien spezialisiert hat, geben heute die Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung zum Bau einer Biorecycling-Anlage mit einer jährlichen Kapazität von mindestens 50.000 Tonnen aufbereiteter PET-Abfälle in China bekannt. Die Anlage wird die revolutionäre enzymatische Depolymerisationstechnologie von CARBIOS nutzen, um den Weltmarkt für PET zu bedienen. Mit dieser Vereinbarung auf Basis eines ersten Lizenzvertrags wird die Zusammenarbeit beider Unternehmen hin zu einer langfristigen Partnerschaft offiziell besiegelt und ein Beitrag zur Beschleunigung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und Textilien geleistet. China ist als weltweit führender PET-Produzent ein Schlüsselmarkt für CARBIOS, und die unterzeichnete Absichtserklärung würde dem Unternehmen eine Präsenz auf diesem dominanten Markt sichern.

China: Der größte PET-Produzent der Welt

Mit 67 Millionen Tonnen jährlich produziertem PET, was ca. 61 % der weltweiten Produktion1 entspricht, ist China der größte PET-Hersteller der Welt. Angesichts einer stetig steigenden regionalen und globalen Nachfrage nach recyceltem PET (r-PET) hat China das Potenzial, auch hier eine Führungsposition in der Produktion zu übernehmen. Im Jahr 2021 wurden rund 58 % des weltweit hergestellten r-PET in Asien verwendet (davon ca. 38 % in China2), was die Bedeutung dieser Region sowohl als wichtigem Produzenten als auch als Verbraucher unterstreicht.

Darüber hinaus spielt China eine zentrale Rolle bei der Weiterverarbeitung von PET zu Harzen und Fasern, die in der Verpackungs- und Textilindustrie zahlreiche Anwendungen finden. Dies gilt vor allem für die PET-Faserverarbeitung3, wo China mit einem weltweiten Anteil von etwa 78% das wichtigste Land darstellt.

Nachhaltigkeit und die "Dual Carbon"-Ziele Chinas werden als Hauptantriebskräfte für die chinesische PET-Recyclingindustrie gesehen. Klicken Sie hier, um die Richtlinien der Regierung zur Errichtung eines Abfall-Recyclingsystems aufzurufen.4

Strategische Partnerschaft für ZHINK und CARBIOS

Für ZHINK liegt der strategische Schwerpunkt auf der Entwicklung von zwei globalen Industrien, PET und Textilien, wo das Unternehmen auch eine führende Rolle mit nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit einnehmen will. Mit einer Jahresproduktion von 3 Millionen Tonnen PET ist ZHINK ein wichtiger Akteur auf dem PET-Markt und beliefert inländische und globale Märkte. CARBIOS hat eine revolutionäre enzymatische Depolymerisationstechnologie entwickelt, die ein effizientes und lösungsmittelfreies Recycling von PET-Kunststoff- und Textilabfällen zu neuwertigen Produkten ermöglicht. Die erste Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen würde es ZHINK ermöglichen, seine Kapazitäten für recyceltes PET zu erhöhen und mit dem Angebot von r-PET aus enzymatischem Recycling sein Ziel einer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, nämlich eine Kreislauflösung, die sämtliche Arten von PET-Abfällen einschließlich schwer zu recycelnder Abfälle (wie undurchsichtige und farbige Flaschen, mehrschichtige Lebensmittelschalen und Textilabfälle) verarbeiten kann und gleichzeitig die CO 2 -Emissionen um ca. 57 % gegenüber der PET-Neuproduktion reduziert.5 Für CARBIOS ist die Vereinbarung ein bedeutender Schritt für die weltweite Verbreitung seiner Technologie und die Einführung seines Lizenzmodells mit dem Ziel, bis 2035 ein führender Technologieanbieter für das PET-Recycling zu werden. Die von ZHINK lizenzierte Anlage in Asien würde die weltweit erste, im industriellen Maßstab arbeitende, enzymatische PET-Recyclinganlage ergänzen, die derzeit in Longlaville, Frankreich, gebaut wird.

Ein Meilenstein für CARBIOS‘ Markteintritt in China

Die Aufnahme von offiziellen Gesprächen mit ZHINK über eine Lizenzvereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für den Markteintritt von CARBIOS in China. Seit seiner Gründung hat CARBIOS seine Innovationen in allen wichtigen Regionen proaktiv geschützt. Da China als wichtiger Markt in der PET-Produktion gilt, besitzen sämtliche Patentfamilien von CARBIOS6 einen oder mehrere Titel in diesem Land. Für die PET-Biorecycling-Technologie von CARBIOS sind in China derzeit 28 Patente in Kraft, die sowohl den industriellen Prozess als auch die verwendeten Enzyme abdecken (einschließlich der Varianten, die im industriellen Prozess eingesetzt werden).

Emmanuel Ladent, CEO, CARBIOS: "China unternimmt große Anstrengungen, die Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen und sein Ziel der CO 2 -Neutralität bis 2060 zu erreichen. Der Einsatz der von CARBIOS entwickelten Technologie ist in diesem Zusammenhang sehr sinnvoll: Sie kann alle Arten von PET-Abfällen recyceln, fördert eine Kreislaufwirtschaft mit hochwertigen Produkten und reduziert den CO 2 -Fußabdruck der Industrie erheblich. Als führendes Unternehmen in der PET-Produktion ist ZHINK ein wichtiger Partner bei der Einführung unserer Technologie in China, der ihre internationale Verbreitung vorantreiben dürfte."

Zhu Guoyang, Präsident der ZHINK Gruppe: "Für ZHINK liegen die strategischen Schwerpunkte auf der Entwicklung der zwei globalen Industrien PET und Textilien und darauf, mit nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit eine führende Rolle in der Branche einzunehmen. Wir fördern aktiv unsere Tochtergesellschaften, um unser PET-Recycling-Portfolio zu erweitern und sind sehr an der revolutionären Biorecycling-Technologie von CARBIOS interessiert, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren."

Tina Sejersgård Fanø, Executive Vice President, Planetary Health Biosolutions, Novonesis: "Novonesis ist seit 20 Jahren in China präsent und verfügt über eine solide Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsbasis in der Region. Darüber hinaus unterhält Novonesis eine starke langfristige Geschäftsbeziehung mit CARBIOS und verfügt über eine exklusive Lizenz-Partnerschaft für die Produktion von CARBIOS‘ patentierten Enzymen für PET-Biorecyclinganlagen. Es ist daher für uns von großem Interesse, unser regionales Know-how für die erfolgreiche Einführung der CARBIOS-Technologie in China zu nutzen. Auch zukünftig wollen wir CARBIOS bei seinen Lizenzprojekten in der Region und darüber hinaus unterstützen."

Über CARBIOS

CARBIOS ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde CARBIOS, das 2011 von Truffle Capital gegründet wurde, wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen.

Informationen zu CARBIOS Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker: Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von CARBIOS-Aktien in einem beliebigen Land dar.



Über die Zhejiang ZHINK Group

Die 1997 gegründete Zhejiang ZHINK Group ist eine zukunftsorientierte Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung von PET und Textilien konzentriert. Ihr Hauptsitz befindet sich im Noble Center von Qianjiang Century City, Hangzhou, Provinz Zhejiang. Die angegliederten Industriestandorte liegen in Xiaoshan, Haining (Provinz Zhejiang), Fuling (Stadt Chongqing), Zaozhuang (Provinz Shandong), Xuzhou (Provinz Jiangsu), Jinhua (Provinz Zhejiang) und Dazhou (Provinz Sichuan). Zur Gruppe gehören heute ein börsennotiertes Unternehmen, zwei nationale Hightech-Unternehmen, je ein Forschungszentrum für Akademiker und für Post-Doktoranden, eine nationale Entwicklungsbasis für Textilprodukte und drei Technologiezentren auf Provinzebene. Darüber hinaus pflegt die Gruppe Geschäftsbeziehungen in zahlreichen Ländern und Regionen auf der ganzen Welt.





Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf tatsächlichen Ereignissen beruhen, und ist nicht als Garantie dafür zu verstehen, dass die genannten Ereignisse eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. CARBIOS ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit auswirken können, sowie deren mögliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in dem der Eintritt eines Risikos oder einer Risikokombination zu Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen in keiner Weise eine Garantie für die künftige Leistung des Unternehmens darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse und Cashflows sowie die Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, der Cashflow und die Entwicklung der Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftigen Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren, die in dem bei der französischen Börsenaufsichtsbehörde "AMF" hinterlegten Universal-Registrierungsdokument sowie in dem auf der Website des Unternehmens kostenlos verfügbaren Halbjahresfinanzbericht beschrieben sind, sorgfältig zu berücksichtigen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall für Entscheidungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und/oder Aussagen getroffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen werden nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gegeben. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser Informationen oder der Annahmen, auf denen sie beruhen, zu veröffentlichen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den für CARBIOS geltenden gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken.

Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der französischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die französische Fassung maßgebend.

1 HIS Markit 2021, Marktforschung Zukunft 2021

2 HIS Markit 2021, Marktforschung Zukunft 2021

3 HIS Markit 2021, Marktforschung Zukunft 2021

4 https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202402/09/content_WS65c5ea15c6d0868f4e8e3e8a.html

5 Datenbank ecoinvent 3.8; französisches Szenario, das den Umweg von 50 % der PET-Abfälle über das konventionelle Ende des Lebenszyklus berücksichtigt. Unbehandeltes PET: 2,53 kg CO 2 /kg (von der Wiege bis zum Tor)

6 1 Innovation = 1 Familie von Patenten

